Представитель Израиля был вызван в МИД РФ из-за заявлений израильского посла в Киеве

Фото: depositphotos/dnaveh

Временный поверенный в делах Израиля в Москве Ронен Краус приглашен в министерство иностранных дел Российской Федерации после слов посла Израиля в Киеве Михаила Бродского о прославлении пособников нацистов на Украине. Об этом сообщается на сайте МИД РФ.

"Внимание израильского представителя было привлечено к публичным высказываниям посла Израиля в Киеве Михаила Бродского, в подаче которого процесс обеления бывших пособников нацистов на Украине остановить невозможно и взаимодействие с украинскими властями не следует увязывать с темой героизации Степана Бандеры и его сторонников", – отметили в ведомстве.

В российском МИД напомнили, что Россия и Израиль приложили много сил для того, чтобы не допустить искажения истории и прославления нацистов, в том числе на международных площадках.

В беседе с Краусом министерство акцентировало внимание на продолжении сотрудничества в этом направлении, а также на необходимости однозначной оценки действий тех, кто поощряет русофобские настроения и ищет вдохновение в действиях Степана Бандеры, Романа Шухевича и других военных преступников, запятнавших свои руки в крови многочисленных жертв, включая евреев.

В рамках беседы дипломаты также обсудили отношения между Россией и Израилем. Кроме того, был подтвержден обоюдный настрой на их дальнейшее развитие.

Ранее Владимир Путин заявил, что Россия не забудет, что является наиболее пострадавшей в борьбе с нацизмом, и продолжит бороться с неонацизмом на Украине. Глава государства также добавил, что денацификация Украины – одна из ключевых задач России.