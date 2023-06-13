Путин удивился, как Зеленский с еврейскими корнями может поддерживать сторонников Бандеры

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Владимир Путин, напомнив об уничтожении нацистами еврейского населения, выразил недоумение, как президент Украины Владимир Зеленский, имея еврейские корни, может поддерживать последователей Степана Бандеры. Об этом сообщает РИА Новости.

"Я не понимаю этого, когда они (нацисты. – Прим. ред.) просто уничтожали гражданское еврейское население. Этого человека (Степана Бандеру. – Прим. ред.) возвели в ранг национального героя с иже с ним подобных и теперь с этими плакатами разгуливают", – сказал глава государства.

Президент также обратил внимание, что Владимира Ленина, основавшего Украину, "сбрасывают с пьедестала", а на его место ставят Бандеру. Он назвал организатора украинского националистического движения фашистом.

Ранее Путин заявил об уверенности победы России и в том, что она станет гарантом безопасности для всех стран мира. Глава государства пояснил, что в ходе спецоперации Россия защищает своих людей, ценности и землю. Сомневаться в победе страны не стоит, заявил он.



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