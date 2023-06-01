Путин заявил об уверенности в победе России

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Владимир Путин заявил, что уверен в победе России и в том, что страна станет гарантом безопасности для всех народов. Об этом он заявил на встрече с семьями, награжденными орденом "Родительская слава".

"Я верю, что победа будет всегда за нами. Мы победим, это однозначно, другого не дано", – сказал президент, согласившись с одним из представителей многодетных семей.

Глава государства пояснил, что в ходе спецоперации Россия защищает своих людей, ценности и землю. Сомневаться в победе страны не стоит, заявил он.

Постпред РФ при ООН Василий Небензя, выступая на заседании Совета безопасности организации, ранее заявил, что Россия в ходе спецоперации сделает так, чтобы от Украины больше не исходило угрозы. Он подчеркнул, что РФ искоренит на Украине героизацию нацистов и защитит не только страну, но и русские культуру и язык.

