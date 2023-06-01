Песков заявил, что Путину докладывают о росте числа желающих пойти на службу по контракту

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Владимир Путин получает доклады о росте числа желающих поступить на военную службу по контракту. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Разумеется, президенту докладывают о том, что, действительно, ежедневно очень большое количество наших граждан изъявляют желание пойти на службу по контракту", – сказал он.

Представитель Кремля подчеркнул, что слышать и видеть подобное приятно.

Накануне в Госдуму внесли законопроект, позволяющий поступать на службу по контракту лицам с ограниченной годностью и судимостью. У ограниченно годных при этом не должно быть заболеваний из перечня Минобороны РФ. Лицам с судимостью предлагают разрешить службу по контракту не только в период мобилизации, военного положения и в военное время, но и по желанию.

Вместе с тем в России могут повысить предельный возраст служащих по контракту. Для служащих с высшими воинскими званиями предложили установить планку в 70 лет, для остальных – в 65 лет.



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