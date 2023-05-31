В ГД внесли законопроект, позволяющий ограниченно годным и судимым служить по контракту

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В Госдуму внесли законопроект, разрешающий лицам с ограниченной годностью и судимостью вступать в ряды российской армии по контракту во время мобилизации, военного положения и военного времени. Соответствующий документ был размещен в базе законодательной деятельности парламента РФ.

Инициаторами законопроекта выступили глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов и его первый заместитель Андрей Красов.

Согласно положениям документа, лица с ограниченной годностью без заболеваний из перечня Минобороны РФ смогут поступить на службу по контракту.

Лицам с судимостью предлагают разрешить служить по контракту не только в период мобилизации, как это разрешено действующим законодательством, но и в период военного положения, военное время и по желанию.

Подобные инициативы, следует из пояснительной записки, обусловлены значительным количеством граждан, желающих поступить на военную службу по контракту, но не имеющих возможности это сделать из-за ограничений.

Документом также предлагается установить предельный возраст для службы по контракту для категории военных со званиями от высшего офицера до генерал-полковника и адмирала до 70 лет включительно. Для граждан с другими воинскими званиями предельный возраст предполагают установить в 65 лет.

Ранее волонтеры пункта отбора на контрактную службу, который находится по адресу улица Яблочкова, дом 5, строение 1, отметили интерес москвичей к службе на подобных условиях. По их словам, условиями службы часто интересуются мужчины в возрасте от 20 до 35 лет. Один из волонтеров сообщил, что к нему ежедневно обращаются от 200 до 300 человек.

