Будущие контрактники рассказали о желании поддержать находящихся в зоне СВО друзей

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Мужчины, которые пришли в единый столичный пункт отбора на военную службу по контракту, сообщили, что хотят служить из-за желания быть вместе с друзьями, которые находятся в зоне СВО.

"Я в том году был добровольцем, "Барс-12". <…> Все наши ребята, с кем я был в первой командировке, уже заходят по второму, некоторые даже по третьему разу. Вот, наверное, поэтому (иду служить по контракту)", – поделился один из них.

С ним согласен другой будущий контрактник. Он заявил, что отправляется на службу, чтобы поддержать друзей, которые уже находятся в зоне специальной военной операции, и помочь им.

Еще один пришедший сообщил, что идет служить на СВО второй раз. По его словам, он не может спать, пока идут боевые действия.

Единый столичный пункт отбора на контрактную службу располагается по адресу улица Яблочкова, дом № 5, строение 1. Посетителей обслуживают в режиме одного окна в период с 09:00 до 20:00.

Всю необходимую информацию о работе пункта и условиях набора на контрактную службу можно получить по телефону 117 или на портале мэра и правительства Москвы. Также москвичи могут задать вопросы о военной службе по контракту через чат-бота @MskContract_bot в мессенджере Telegram.

Подать заявление для заключения военного контракта с Минобороны РФ можно на портале "Госуслуги". Процедура осуществляется в электронном виде.