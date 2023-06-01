Будущие контрактники рассказали о сподвигнувших их записаться на службу причинах

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Граждане, пришедшие в единый пункт отбора на военную службу по контракту в Москве, рассказали, что стало причиной их решения служить.

Так, один из будущих контрактников признался, что хотел пойти добровольцем еще во время частичной мобилизации.

"Так как я не служил, меня не взяли. Но вот прошло полгода, и сейчас уже все положительно", – добавил он.

Другой мужчина рассказал, что уже имеет боевой опыт в качестве добровольца. Он уточнил, что живет в Белгороде, который регулярно подвергается обстрелам со стороны Украины.

"Опять стреляют в Белгород. <...> Устал смотреть на все на это, поэтому поеду", – сказал мужчина.

Еще один кандидат на военную службу по контракту заявил, что отправляется защищать Родину. Он также добавил, что служил в разведроте.

Единый столичный пункт отбора на контрактную службу располагается по адресу улица Яблочкова, дом № 5, строение 1. Посетителей обслуживают в режиме одного окна в период с 09:00 до 20:00.

Всю необходимую информацию о работе пункта и условиях набора на контрактную службу можно получить по телефону 117 или на портале мэра и правительства Москвы. Также москвичи могут задать вопросы о военной службе по контракту через чат-бота @MskContract_bot в мессенджере Telegram.

Подать заявление для заключения военного контракта с Минобороны РФ можно на портале "Госуслуги". Процедура осуществляется в электронном виде.

