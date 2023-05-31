Журналист Владимир Соловьев посетил столичный пункт отбора на военную службу по контракту

Фото: ТАСС/Петр Ковалев

Те, кто решил выбрать военную службу по контракту, заслуживают максимальной поддержки и уважения, заявил журналист и телеведущий Владимир Соловьев во время посещения единого пункта отбора на военную службу.

Пункт находится по адресу улица Яблочкова, дом 5, строение 1.

"Главное – это, конечно, люди. Люди очень впечатляют, я много здесь кого видел. Это гордость нашей страны, это серьезные люди, ребята делают свой выбор", – сказал он.

Соловьев отметил высокий уровень организации работы столичного пункта, налаженность работы, комфорт и отдельно упомянул об уважении к пришедшим в него людям.

"Вот в советское время этого не хватало, не было ощущения уважения к людям. А здесь все построено исходя из уважения к тем, кто делает свой выбор", – резюмировал журналист.

О работе пункта и условиях набора на контрактную службу желающие могут узнать по телефону 117 или ознакомиться с подробностями на портале mos.ru.

С 4 апреля в мессенджере Telegram для желающих пойти на военную службу начал работать чат-бот. Он ответит на вопросы о контрактной службе, выплатах, льготах и мерах социальной поддержки.

Ранее столичный пункт посещала телеведущая Марина Ким. Она отметила, что работники пункта хорошо относятся ко всем пришедшим, а желание защитить Родину она назвала благородным.

