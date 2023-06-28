28 июня, 23:26Политика
Госдеп США одобрил возможную продажу Польше интегрированной системы ПВО и ПРО на $15 млрд
Фото: depositphotos/bogdanwankowicz
Госдепартамент США одобрил закупку Польшей интегрированной системы управления ПВО и ПРО на сумму в 15 миллиардов долларов. Об этом со ссылкой на Агентство по сотрудничеству в области безопасности Министерства обороны США сообщает ТАСС.
Подрядчиками заказа выступят компании Raytheon и Lockheed Martin.
"Возможная продажа отвечает внешнеполитическим целям и задачам по обеспечению национальной безопасности США, поскольку повышает безопасность союзника по НАТО", – указано в сообщении.
Ранее сообщалось, что Польша закупит у США РСЗО HIMARS на 10 миллиардов долларов. Варшава запросила у США 18 установок РСЗО, 468 зарядных модулей и 45 ракет ATACMS.
Первые американские пусковые установки HIMARS прибыли в Польшу 15 мая.
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