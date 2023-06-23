Медведев ответил на слова президента Польши, призвавшего "пристрелить Россию"

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Нет смысла вести переговоры с польской стороной. Так заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев прокомментировал слова президента Польши Анджея Дуды, который предложил "пристрелить Россию, как бешеного зверя".

"Нет смысла. И патрона на такое говно жалко. В XVIII веке просто привезли бы эту тварь на Красную площадь и люто казнили четвертованием", – написал он в своем телеграм-канале.

Вместе с этим Медведев указал, что РФ придерживается гуманных ценностей. Москва отомстит другим способом, заключил он.

Ранее глава Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин заявил, что мечта Польши о Западной Украине все еще существует. По его словам, эти мечты живы в сознании определенной части польского общества, особенно элиты.

Нарышкин напомнил слова Владимира Путина об усилиях Польши вернуть Западную Украину. Глава СВР подчеркнул, что этот тезис соответствует действительности.

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