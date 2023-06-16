Польша хочет вернуть Западную Украину – Путин

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Владимир Путин во время дискуссии на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) сказал, что польские власти хотят вернуть Западную Украину и постепенно приближаются к этому.

"Поляки – у них свои цели, они спят и видят, как вернуть Западную Украину. И, судя по всему, к этому идут постепенно", – заявил Путин.

Ранее глава РФ рассказал, что Украина сделала героями последователей Адольфа Гитлера и возвела их на пьедестал почета. Друзья-евреи Путина, подчеркнул он, считают Владимира Зеленского позором еврейского народа.

Также президент уточнил, что Россия не забудет, что является наиболее пострадавшей в борьбе с нацизмом, и продолжит бороться с неонацизмом на Украине. По его словам, денацификация Украины – одна из ключевых задач РФ.

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