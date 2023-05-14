12:50Политика
Варшава получит первые РСЗО HIMARS 15 мая – МО Польши
Фото: AP Photo/Alex Brandon
Варшава получит первые американские пусковые установки Himars 15 мая. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу Минобороны Польши Мариуша Блащака.
"Завтра первые пусковые установки Himars будут в Польше", – подчеркнул он.
По словам главы ведомства, армия страны также получит истребители F-35 в следующем году.
"Мы заказали современнейшие самолеты F-35. В следующем году этими самолетами будет оснащено Войско польское. Наши пилоты уже учатся", – объяснил министр.
До этого СМИ сообщали, что американские военные не понимают, как российская армия подавляет снаряды HIMARS в боевых действиях на Украине. В случае полномасштабных боевых действий HIMARS могут стать менее эффективными, поскольку американские спутники, координирующие их, будут сбиты, добавила пресса.
Ранее в США объявили о новом пакете военной помощи для Украины. Стоимость его содержимого составила 1,2 миллиарда долларов. В пакет войдут дополнительные средства ПВО и боеприпасы.
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