Польша закупит у США системы HIMARS на 10 миллиардов долларов

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США сообщили о продаже Польше 18 систем реактивного залпового огня HIMARS и боеприпасов к ним. Об этом со ссылкой на сообщение Госдепа пишет РИА Новости.

"Государственный департамент одобрил возможную продажу Польше систем HIMARS и сопутствующего оборудования", – указано в сообщении ведомства.

Уточняется, что сумма сделки составит 10 миллиардов долларов. Польша запросила у США, помимо 18 установок, 468 зарядных модулей и 45 ракет ATACMS. Кроме того, в сделку войдут более тысячи различных блоков установок, запасные части и тренировочные ракеты.

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что конфликт на Украине может привести к началу третьей мировой войны. Он также высказался, что конец спецоперации России наступит только тогда, когда Москва решит покинуть территорию Украины.

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