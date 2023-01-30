США доставили военно-биологическое оборудование с Украины в Польшу и Прибалтику – МО РФ

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

США доставили военно-биологическое оборудование с украинской территории на химические и фармакологические предприятия Польши и прибалтийских государств. Об этом сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил (ВС) РФ России Игорь Кириллов.

"В период специальной военной операции российскими военнослужащими было получено более 20 тысяч документов и справочно-аналитических материалов, опрошены очевидцы и участники американских военно-биологических программ", – передает ТАСС слова Кириллова.

Спикер отметил, что Пентагон планирует создать компоненты биологического оружия и испытать его на жителях Украины и государств по периметру границ России. Планы Пентагона подтверждаются соответствующими документами.

В связи с давлением, которое оказывает мировое сообщество, Вашингтон перекладывает организацию военно-биологической деятельности на министерство здравоохранения, министерство энергетики, агентство по международному развитию, добавил Кириллов.

Он утверждает, что этими действиями администрация Соединенных Штатов избежит критики на международных площадках, а также выведет из-под удара министерство обороны и управление по сокращению военной угрозы.

Ранее сообщалось, что на Украине могут готовиться к применению химического оружия против российских сил. В посольстве РФ в Великобритании отметили, что на газовые баллоны, продемонстрированные в ролике, который опубликован украинскими военными, нанесены буквы "ОБ", что означает "отравляющие боеприпасы".



РФ направит в ОЗХО документы об опасности провокаций с использованием химоружия на Украине

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!