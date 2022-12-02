Военные США участвуют в подготовке химических провокаций на Украине – постпред РФ при ОЗХО

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Россия располагает данными, что американские контрактники участвуют в подготовке провокаций с химическим оружием на Украине. Об этом заявил постоянный представитель РФ при Организации по запрещению химического оружия Александр Шульгин на 27-й конференции ОЗХО в Гааге.

По его словам, речь идет о военнослужащих США из штата Невада.

"Но американцы от всего этого отмахиваются, говорят, что это дезинформация с российской стороны. Они говорят, что это честные и благородные гуманитарии", – сказал Шульгин в эфире телеканала "Россия 24".

Ранее Совбез ООН не принял проект российской резолюции, которая предусматривала создание комиссии Совбеза по расследованию деятельности американских биолабораторий на Украине.

Уточняется, что за документ проголосовали Россия и Китай, против выступили Великобритания, США и Франция. В свою очередь, девять делегаций воздержались.



РФ направит в ОЗХО документы об опасности провокаций с использованием химоружия на Украине

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