Россия направила в ОЗХО ноту о готовящейся Украиной провокации с химоружием в ДНР

Фото: ТАСС/Николай Тришин
Россия предупредила Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО) о подготовке украинскими силовиками провокации с хлором на Славянской ТЭС в Николаевке Донецкой Народной Республики. Об этом сообщил постоянный представитель России при ОЗХО Александр Шульгин.
"Мы направили уже соответствующую ноту в технический секретариат, сообщили о готовящихся планах провокации в Николаевке. Сообщили также о том, что провокации украинские националисты собираются организовать и в других местах – в Николаеве, в Харькове", – заявил он в эфире канала "Россия 24".
По словам Шульгина, в общей сложности российская сторона направила в ОЗХО более двух десятков нот. Постпред добавил, что в организации подтвердили получение этой информации, пообещав оперативно распространить ее среди государств-участников.
Ранее о подготовке провокации с химическим оружием в ДНР сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев. По данным Минобороны РФ, ее целью является обвинение Вооруженных сил РФ в неизбирательных ударах по объектам повышенной химической опасности.
В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
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