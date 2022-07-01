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Киевский режим готовит провокацию в Одессе с применением запрещенных международными соглашениями кассетных боеприпасов, сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

По его словам, националисты планируют обвинить Вооруженные силы РФ в убийстве мирных жителей и целенаправленном разрушении гражданской инфраструктуры инсценировкой поражения социального объекта. Для этого подготовили 30 антироссийских активистов.

Ранее официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что армия Украины за сутки потеряла порядка 200 военных в районе Лисичанска. По его словам, под контроль российской армии за последние три дня взяты Лисичанский нефтеперерабатывающий завод, шахта Матросская, Желатиновый завод и населенный пункт Тополевка.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

