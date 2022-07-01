В Минобороны РФ заявили о крупных потерях украинской армии в районе Лисичанска

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Армия Украины за сутки потеряла порядка 200 военных в районе Лисичанска, заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Союзные силы вышли непосредственно к Лисичанску. Украинская армия в данном районе несет большие потери. Только в населенном пункте Верхнекаменка противник за сутки потерял более 120 человек убитыми и в Верхнекаменском – 70", – сообщил он.

По словам Конашенкова, под контроль российской армии за последние три дня взяты Лисичанский нефтеперерабатывающий завод, шахта Матросская, Желатиновый завод и населенный пункт Тополевка.

Представитель министерства также отметил увеличение количества дезертиров среди военных ВСУ в связи с неудачами в боевых действиях, при этом зафиксирован неорганизованный отход отдельных подразделений из Лисичанска.

Ранее посол Луганской Народной Республики в РФ Родион Мирошник сообщил, что Российские военные и подразделения Народной милиции ЛНР установили полный контроль над территорией Лисичанского нефтеперерабатывающего завода.

Также, по его словам, ВС РФ и Народная милиция завершили зачистку промзоны в районе Лисичанского завода резинотехнических изделий.

Он отметил, что союзные войска взяли под контроль все основные транспортные артерии, в том числе полностью перекрыли магистраль Лисичанск – Артемовск.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

