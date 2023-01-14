Посольство РФ в Британии заявило о подготовке ВСУ к использованию химического оружия

Фото: Москва 24/Никита Симонов

На Украине могут готовиться к применению химического оружия против российских сил. Об этом заявило посольство РФ в Великобритании, разместив в Twitter видеозапись, снятую украинскими военнослужащими.

"Видео, опубликованное украинскими военными, по всей видимости, показывает их подготовку к использованию химического оружия, вероятно фосгена, запрещенного Конвенцией о запрещении химического оружия, против российских военных", – указано в сообщении диппредставительства.

В посольстве отметили, что на газовые баллоны, продемонстрированные в ролике, нанесены буквы "ОБ", что означает "отравляющие боеприпасы". Из видеозаписи следует, что украинские военнослужащие собираются устанавливать баллоны на ударные беспилотники.

Ранее начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов заявил, что Запад заблокировал предложения России по вопросам нераспространения биологического и токсинного оружия. РФ предлагала предлагала составить юридически обязывающий протокол Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия.

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