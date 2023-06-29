США близки к передаче оперативно-тактических ракет ATACMS Украине – СМИ

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Соединенные Штаты Америки близки к передаче оперативно-тактических ракет ATACMS Украине, передает газета The Wall Street Journal со ссылкой на американских и европейских чиновников.

"В последние недели Киев получил положительные сигналы о том, что США пришли к согласию по поводу системы ATACMS", – сказал высокопоставленный представитель украинского оборонного ведомства.

По данным СМИ, вопрос о предоставлении ATACMS украинскому государству в настоящее время согласуется на высшем уровне.

Оперативно-тактические ракеты ATACMS имеют дальность действия порядка 300 километров.

Ранее премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе заявил, что страна отказалась от поставки бронеавтомобилей Hawkei и БТР Bushmaster Украине, поскольку считает, что они не помогут Вооруженным силам Украины в бою.

По словам Альбанезе, Украина уже имеет 90 автомобилей Bushmaster. В случае с Hawkei – они не подойдут по ряду причин в вооруженном конфликте. Премьер-министр подверг сомнению целесообразность поставок Киеву вооружения, которое не сможет оказать влияния на результат.

Мнение премьер-министра поддержал глава Минобороны Австралии Ричард Марлз. Он сказал, что передача автомобилей Киеву сопряжена с проблемами.

Стало известно о проблемах Пентагона в контроле за поставками оружия на Украину