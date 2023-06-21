Премьер Латвии заявил, что Рига передаст Киеву все имеющиеся у нее вертолеты

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Латвия отдала Украине все свои ракеты Stinger, а в скором времени отправит все имеющиеся вертолеты, заявил премьер-министр страны Кришьянис Кариньш.

"Все наши ракеты Stinger сейчас на Украине, у нас есть флот вертолетов, мы пошлем их Украине, их можно использовать, они хорошо выглядят", – цитирует его РИА Новости.

Кариньш рассказал, что правительство страны потратило более 1,3 процента ВВП на помощь Киеву, при этом 1% пошел на военные нужды. Помимо этого, в стране тренируют солдат ВСУ – в этом году подготовку прошли порядка трех тысяч человек.

Ранее французский президент Эммануэль Макрон заявил, что зенитный ракетный комплекс SAMP/T доставлен на территорию Украины и уже готов к эксплуатации. Разработчиком и производителем данного ракетного комплекса является консорциум Eurosam.

Акции против поставок оружия Украине состоялись в более чем 40 городах Болгарии