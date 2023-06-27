Австралия отказалась поставлять бронеавтомобили Украине

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Австралия отказалась поставлять бронеавтомобили Hawkei и БТР Bushmaster Украине, поскольку считает, что они не помогут ВСУ в бою. Об сообщает ТАСС со ссылкой на премьер-министра страны Энтони Альбанезе.

"У украинских военных уже есть 90 автомобилей Bushmaster. Что касается бронированных автомобилей Hawkei, то согласно рекомендациям Минобороны Австралии они <...> не подходят и есть целый ряд причин, по которым они не окажут помощи Украине в войне", – сказал Альбанезе.

Он подверг сомнению целесообразность поставок Киеву оружия, которое не сможет повлиять на результат.

Мнение Альбанезе ранее поддержал министр обороны Австралии Ричард Марлз. Он заявил, что передача автомобилей Киеву сопряжена с проблемами.

При этом глава Минобороны подчеркнул, что Канберра "уже поставила довольно значительное количество БТР Bushmaster на Украину", но в рамках нового пакета помощи предусмотрели другое "оборудование, способное изменить ситуацию к лучшему".

Ранее Бразилия отказалась поставлять оружие, которое может быть задействовано на Украине. Кроме того, Италия решила не передавать Киеву свои танки. По словам министра иностранных дел Италии Антонио Таяни, Рим не будет посылать Украине наступательные вооружения.

Стало известно о проблемах Пентагона в контроле за поставками оружия на Украину