США 27 июня объявят о новом пакете военной помощи Украине – СМИ

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США 27 июня объявят о выделении Украине очередного пакета военной помощи. Его сумма составит 500 миллионов долларов, сообщает телеканал CNN, ссылаясь на источники в американской администрации.

В новый пакет помощи, предположительно, войдут бронемашины Bradley и бронетранспортеры Stryker, которые заменят утерянную в ходе наступления ВСУ боевую технику.

Ранее, 13 июня, госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что Вашингтон выделил Киеву военную помощь в виде боевой техники и оружия на сумму 325 миллионов долларов. По нему ВСУ получили в том числе боеприпасы для РСЗО HIMARS.

Между тем 26 июня стало известно, что главы МИД Евросоюза договорились на 3,5 миллиарда евро увеличить объемы Европейского фонда мира, из которого Брюссель выделяет деньги на поставки оружия Украине.



США предоставили Украине пакет военной помощи на более чем 2 млрд долларов