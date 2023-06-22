Политолог объяснил желание Запада выдавать новые пакеты помощи Украине

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Запад продолжает финансово помогать Киеву, однако он совершает это для себя, поскольку чиновники наживаются на украинской ситуации. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на политолога и журналиста Юрия Светова.

По его мнению, Всемирный банк не сможет выделить миллиарды только на военную помощь. Эксперт считает, что деньги могут идти на выплаты украинским чиновниками и работу государственной власти.

"Я предполагаю, что Всемирному банку это выгодно. Что-то им от этого идет. Если мы посмотрим заявления американцев о помощи Украине, то понять, сколько реально дано, очень сложно", – отметил журналист.

Вашингтон постоянно заявляет, что Киеву следует выделить больше средств, обратил внимание Светов. По словам экспертов, большая часть финансов останется в США, добавил он. Деньги идут на оплату заказов на оружие, оплату консультантов и для чиновников.

Политолог сказал, что Евросоюз выделяет Украине средства из фонда, предполагающего их предназначение для развития.

"Всемирный банк находится в Вашингтоне и остается под жестким влиянием американцев: если представители США прикажут что-то сделать, то финансовая организация это сделает. Чиновники, которые распихивают деньги по карманам, у них разочарования никакого нет", – заключил собеседник издания.

Ранее Всемирный банк объявил о выделении дополнительной помощи Украине в размере 1,75 миллиарда долларов. 500 миллионов долларов будут выданы в виде займа под гарантии Великобритании, 1,25 миллиарда долларов – в виде гранта от Соединенных Штатов и еще 15 миллионов долларов – от Финляндии.

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