Всемирный банк объявил о новом пакете помощи Украине в 1,75 млрд долларов

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Всемирный банк объявил о выделении дополнительной помощи Украине в размере 1,75 миллиарда долларов. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на заявление банка.

Отмечается, что 500 миллионов долларов будут выданы в виде займа под гарантии Великобритании, 1,25 миллиарда долларов – в виде гранта от Соединенных Штатов и еще 15 миллионов долларов – от Финляндии.

Ранее сообщалось, что перерасчет оценки предоставленной Киеву военной помощи в связи с допущенными ошибками дал возможность Пентагону выделить на поставки оружия Украине еще свыше 6 миллиардов долларов.

До этого в Еврокомиссии выступили с идеей зарезервировать из фондов ЕС для Украины 50 миллиардов евро на ближайшие четыре года в качестве грантов и кредитов.

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