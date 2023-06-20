В ЕК предложили зарезервировать для Украины 50 млрд евро в качестве грантов и кредитов

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В Еврокомиссии выступили с идеей зарезервировать из фондов ЕС для Украины 50 миллиардов евро на ближайшие четыре года в качестве грантов и кредитов, пишет ТАСС со ссылкой на главу ЕК Урсулу фон дер Ляйен.

Речь о новом резерве сверх уже выделенных Киеву с февраля 2022 года 30 миллиардов евро.

Ранее стало известно, что Белый дом выделит порядка 437 тысяч долларов на анализ экономической ситуации на Украине. В Госдепартаменте заявили, что сделают это для выявления недостатков в данной сфере.

Программа Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) начнет поддерживать украинские реформы по восстановлению и реконструкциям.

До этого канадский премьер Джастин Трюдо заявил, что Оттава предоставит Киеву пакет военной помощи в размере 373 миллионов долларов.

Канада подготовит новый пакет военной помощи Украине