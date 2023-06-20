15:49Политика
В ЕК предложили зарезервировать для Украины 50 млрд евро в качестве грантов и кредитов
Фото: depositphotos/darknula
В Еврокомиссии выступили с идеей зарезервировать из фондов ЕС для Украины 50 миллиардов евро на ближайшие четыре года в качестве грантов и кредитов, пишет ТАСС со ссылкой на главу ЕК Урсулу фон дер Ляйен.
Речь о новом резерве сверх уже выделенных Киеву с февраля 2022 года 30 миллиардов евро.
Ранее стало известно, что Белый дом выделит порядка 437 тысяч долларов на анализ экономической ситуации на Украине. В Госдепартаменте заявили, что сделают это для выявления недостатков в данной сфере.
Программа Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) начнет поддерживать украинские реформы по восстановлению и реконструкциям.
До этого канадский премьер Джастин Трюдо заявил, что Оттава предоставит Киеву пакет военной помощи в размере 373 миллионов долларов.
Канада подготовит новый пакет военной помощи Украине
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