Евросоюз увеличит фонд военной помощи Украине на 3,5 млрд евро

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Главы МИД Евросоюза приняли решение увеличить объемы Европейского фонда мира на 3,5 миллиарда евро, из которого Брюссель выделяет деньги на поставки оружия Украине. Об этом сообщается на сайте Совета ЕС.

"Это решение призвано обеспечить финансовую устойчивость и предсказуемость фонда в долгосрочной перспективе, а также сохранить его глобальный географический охват и способность ЕС предотвращать кризисы и конфликты и быстро реагировать на них", – говорится в документе.

Евросоюз предоставляет из этого фонда по 500 миллионов евро раз в несколько месяцев на поставки вооружения Киеву.

Ежемесячная встреча министров иностранных дел стран – членов ЕС состоялась в Люксембурге. Одной из главных тем собрания стала попытка вооруженного мятежа на территории РФ.

Ранее стало известно, что Всемирный банк предоставит дополнительную помощь Украине в размере 1,75 миллиарда долларов. 500 миллионов долларов передадут в виде займа под гарантии Великобритании, 1,25 миллиарда долларов – в виде гранта от США и еще 15 миллионов долларов – от Финляндии.

Политолог и журналист Юрий Светов объяснил стремление Запада выдавать новые пакеты помощи Киеву. По его словам, чиновники наживаются на украинской ситуации. Всемирный банк не сможет выделить миллиарды лишь на военную поддержку. Средства могут направляться на выплаты украинским чиновниками и работу государственной власти, считает эксперт.

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