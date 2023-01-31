01:51Политика
Бразилия не станет поставлять оружие, которое будет использовано в конфликте на Украине
Фото: depositphotos/11354851
Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва заявил, что страна не собирается поставлять оружие и боеприпасы, которые в дальнейшем могут быть использованы в конфликте на Украине. Такое заявление бразильский лидер озвучил во время совместной пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцем.
"Бразилия не заинтересована в передаче вооружений, чтобы они использовались в войне между Украиной и Россией", – цитирует слова президента Бразилии ТАСС.
Ранее президент Соединенных Штатов Джо Байден сообщил, что США не станут отправлять Украине истребители F-16. Поставок американских истребителей до этого активно добивались некоторые чиновники в Пентагоне.
Вместе с тем президент Франции Эммануэль Макрон не исключил возможность передачи самолетов Украине. Французский лидер подчеркнул, что поставляемое украинской стороне вооружение не должно наносить удары по территории РФ.
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