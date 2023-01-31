Бывший президент Бразилии Болсонару подал заявку на визу США – СМИ

Фото: AP Photo/Silvia Izquierdo

Экс-президент Бразилии Жаир Болсонару подал заявку на визу США со сроком пребывания на полгода. Об этом сообщило издание Financial Times, ссылаясь на адвоката бывшего президента Фелипе Александра.

По словам адвоката, Болсонару будет временно проживать в штате Флорида. Также отмечается, что адвокат порекомендовал бывшему президенту не покидать Соединенные Штаты, пока рассматривается его заявление.

Ранее сообщалось, что прокуратура Бразилии потребовала расследовать причастность Жаира Болсонару к протестам в столице страны. В правоохранительных органах уточнили, что экс-президент страны может быть одним из подстрекателей массовых протестов, которые охватили Бразилиа 8 января. Из-за беспорядков в стране был введен режим ЧС.

Также в начале января стало известно о госпитализации экс-президента Болсонару в США. Тогда бывший лидер Бразилии жаловался на сильные боли в брюшной области.

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