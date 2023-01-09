В Госдепе заявили о готовности помочь с расследованием беспорядков в Бразилии

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США готовы рассмотреть любой запрос властей Бразилии на тему оказания помощи в вопросе расследования беспорядков. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу пресс-службы Госдепартамента США Неда Прайса.

"Если для бразильских следователей будет полезным рассмотрение и получение информации от правительства США, мы, конечно, рассмотрим эти запросы быстро, как мы всегда делаем, и предоставим им соответствующую информацию, но мы не получали таких запросов", – сказал он.

8 января в столице Бразилии случились массовые протесты. Сторонники экс-главы государства Жаира Болсонару не признали итоги прошедших в октябре президентских выборов. Они атаковали здания парламента и Федерального верховного суда, а также дворец Планалту.

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