Косачев назвал беспорядки в Бразилии бессмысленным "путчем в никуда"

Фото: телеграм-канал "СМОТРИ"

Выборы нового президента Бразилии признаны бразильским и мировым сообществом, в связи с чем беспорядки там выглядят странно и бессмысленно, сообщил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.

1 января он принимал участие в инаугурации избранного президента Бразилии Лула да Силвы. Косачев отправился туда в составе российской делегации, которую возглавила спикер верхней палаты парламента Валентина Матвиенко.

"Странный и бессмысленный "путч в никуда" в Бразилии. Выборы нового президента прошли чисто и признаны как бразильским обществом, так и мировым сообществом. Вот и проигравший Болсонару открестился, что делает ему честь", – поделился мнением сенатор в своем телеграм-канале.

Косачев пожелал Бразилии восстановления правопорядка, стабильности и процветания, а новому президенту страны – уверенности в своей правоте и последовательности в своих действиях.

В воскресенье, 8 января, бразильскую столицу охватили массовые протесты. Сторонники Болсонару, не признающие итоги прошедших в октябре президентских выборов, ворвались в парламент Бразилии, Федеральный верховный суд и дворец Планалту, который является рабочей резиденцией президента.

Позже полиции удалось вытеснить протестующих из захваченных ими зданий. Для разгона манифестантов применялись дымовые шашки и гранаты со слезоточивым газом. По последним данным, арестованы около 400 человек.



Протестующие захватили резиденцию нового президента в Бразилии

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