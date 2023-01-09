Полиция освободила захваченные сторонниками Болсонару здания в Бразилии – СМИ

Фото: AP Photo/Eraldo Peres

Полиция смогла вытеснить протестующих из захваченных ими зданий государственных структур в бразильской столице. Об этом сообщает газета Globo.

По информации издания, за участие в противоправных действиях в настоящее время задержаны минимум 170 человек. Их на четырех автобусах доставили в специализированный отдел полиции.

В воскресенье бразильскую столицу охватили массовые протесты. Сторонники бывшего главы государства Жаира Болсонару не признают итоги прошедших в октябре президентских выборов и требуют отставки действующего лидера Лулы да Силвы.

Манифестанты ворвались в парламент Бразилии, Федеральный верховный суд и дворец Планалту, который является рабочей резиденцией президента. По предварительным оценкам, в беспорядках участвовали порядка пяти тысяч человек. Полиция применяла против протестующих дымовые шашки и гранаты со слезоточивым газом.

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