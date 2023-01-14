Прокуратура Бразилии просит расследовать причастность экс-президента Болсонару к протестам

Фото: AP/TASS/Bruna Prado

Генеральная прокуратура Бразилии обратилась в Федеральный верховный суд с требованием включить бывшего лидера государства Жаира Болсонару в список фигурантов расследования по факту погромов в столице страны. Об этом со ссылкой заявление прокуратуры сообщает ТАСС.

Правоохранительные органы Бразилии полагают, что экс-президент может являться одним из идеологов и подстрекателей акций протеста. На это, по мнению прокуратуры, указывает публикация Болсонару в социальных сетях, в которой он выразил сомнение в честности прошедших президентских выборов. Впоследствии бывший лидер страны удалил публикацию.

8 января в столице Бразилии случились массовые протесты. Сторонники экс-главы государства Жаира Болсонару не признали итоги прошедших в октябре президентских выборов. Они атаковали здания парламента и Федерального верховного суда, а также дворец Планалту.

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