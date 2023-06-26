Германия выступила против планов ЕС по передаче российских активов Украине – СМИ

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Германия не поддержала идеи Евросоюза о передаче замороженных активов ЦБ РФ Украине, сообщает RT со ссылкой на газету Financial Times.

По мнению немецких властей, это чревато финансовыми или юридическими рисками.

Неназванный чиновник отметил, что решение "откроет банку с червями" и создаст прецедент для других стран.

Ранее читатели австрийской газеты Exxpress испугались ответа Москвы на конфискацию замороженных активов. Популярность получило мнение, согласно которому за восстановление Украины должны заплатить США.

Кроме того, некоторые австрийцы заявили, что судебные приставы не смогут "изъять деньги у Владимира Путина", поскольку у России есть ядерное оружие.

Путин подписал указ о мерах реагирования на изъятие российских активов за рубежом