Евросоюз готовит пакет финансовой помощи Украине на 50 млрд евро – СМИ

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Евросоюз готовит пакет финансовой помощи для Украины в размере около 50 миллиардов евро. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Уточняется, что этот пакет поможет финансировать текущие расходы украинского правительства и оплачивать приоритеты срочного восстановления.

Ожидается, что пакет будет объявлен во вторник, 20 июня, и до момента объявления еще может быть изменен.

По информации собеседников агентства, данный план будет финансироваться через взносы государств – членов ЕС, а не через рыночные займы.

Ранее сообщалось, что Евросоюз может принять 11-й пакет санкций против РФ в конце месяца к саммиту ЕС, который состоится 29–30 июня.

До этого Евросоюз в отчете по заявке Украины на членство сообщил, что Киев выполнил два из семи условий, необходимых для начала формальных переговоров о вступлении в ЕС.

Еврокомиссия продлила запрет на импорт украинского зерна до 15 сентября