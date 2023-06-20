В Европарламенте назвали сроки принятия 11-го пакета антироссийских санкций ЕС

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Евросоюз может принять 11-й пакет санкций против РФ в конце месяца к саммиту ЕС, который состоится 29–30 июня. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на депутата Европарламента от Германии Гуннара Бека.

При этом, как отметил участник делегации ЕП по связям с РФ, представитель от Хорватии Иван Вилибор Синчич, необходимости в срочном согласовании 11-го пакета санкций до саммита нет. По его мнению, новые ограничительные меры в любом случае не окажут никакого эффекта на Россию.

Депутат добавил, что ни один из пакетов санкций Евросоюза не оказал должного воздействия на РФ, так как российское правительство оказалось очень хорошо подготовлено.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский ввел санкционные меры против главы Конституционного суда РФ Валерия Зорькина и ряда судей. В список включили 178 граждан, в числе которых оказались Зорькин, а также 10 судей, которые работают в настоящий момент.

До этого Канада ввела санкции против бывшего президента Украины Виктора Януковича. Также введение санкций коснулось блогера Юрия Подоляка, бывшего первого замминистра информации ДНР Даниила Безсонова, министра культуры Херсонской области Александра Кузьменко.