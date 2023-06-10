Канада ввела санкции против экс-президента Украины Януковича

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Канада ввела санкции против бывшего президента Украины Виктора Януковича. Об этом сообщает МИД.

Также введение санкций коснулось блогера Юрия Подоляка, бывшего первого замминистра информации ДНР Даниила Безсонова, министра культуры Херсонской области Александра Кузьменко.

В санкционные списки внесены министерства культуры Крыма и Херсонской области, министерства образования и науки Запорожской и Херсонской областей, Минспорта Запорожской области, а также ряд музеев и СМИ.

Ранее премьер-министр Канады Джастин Трюдо сообщил, что санкции введены против 24 физических лиц и 17 организаций за предполагаемую поддержку СВО. Тогда названия организаций и имена лиц не сообщались.

До этого стало известно, что Канада выделит Украине пакет военной помощи в размере 373 миллионов долларов. Также во время пресс-конференции Трюдо заявил, что Канада поучаствует в программе подготовки украинских летчиков.