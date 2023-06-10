Канада ввела санкции против 24 лиц и 17 организаций за предполагаемую поддержку СВО

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Канада ввела санкции против 24 физических лиц и 17 организаций за предполагаемую поддержку СВО. Об этом заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо, сообщает телеканал CTV.

Названия организаций и имена лиц не сообщаются.

Ранее Трюдо прибыл в Киев с необъявленным визитом. Визит случился в момент, когда украинское правительство пытается оценить ущерб от обрушения дамбы Каховской ГЭС и организовать дальнейшую эвакуацию жителей по течению Днепра.

Позже премьер-министр сообщил, что Канада выделит Украине пакет военной помощи в размере 373 миллионов долларов. Также во время пресс-конференции Трюдо заявил, что Канада поучаствует в программе подготовки украинских летчиков.

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