Послы ЕС не смогли согласовать 11-й пакет санкций против РФ – СМИ

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Послы Евросоюза не смогли достигнуть соглашения по одиннадцатому пакету санкций против РФ, сообщает ТАСС со ссылкой на источники.

"Послы смогли продвинуться в обсуждении 11-го пакета санкций, но еще остается несколько элементов, которые нужно доработать. Следующее обсуждение должно состояться на заседании комитета постоянных представителей ЕС на следующей неделе", – сообщил неназванный дипломат.

Ранее в МИД РФ заявили, что Москва подготовит ответ на 11-й пакет санкций ЕС. Официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова отметила, что разрабатываемые сейчас экстерриториальные ограничений вдвойне нелегитимны.

До этого глава европейской дипломатии Жозеп Боррель сообщил о наличии возражений относительно новых санкций против РФ и очередной помощи Украине у ряда стран ЕС, включая Венгрию. Он также заявлял, что на заседании глав МИД Евросоюза планировалось затронуть также ограничения, предложенные странами G7.

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