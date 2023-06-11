Зеленский ввел санкции против Зорькина и судей Конституционного суда РФ

Фото: president.gov.ua

Украинский лидер Владимир Зеленский ввел санкционные меры против главы Конституционного суда РФ Валерия Зорькина и ряда судей. Соответствующий указ был размещен на официальном портале президента Украины.

В список включи 178 граждан, в числе которых оказались Зорькин, а также 10 судей, которые работают в настоящий момент. Ограничительные меры будут действовать в отношении них в течение пяти лет.

В рамках санкций планируется заблокировать активы и ввести запрет на их вывод с Украины. Указанные лица не смогут осуществлять торговые операции, участвовать в приватизации или аренде предприятий госсектора. Кроме того, для них отменяются визы.

Под санкции также подпали судьи Конституционного суда РФ в отставке и судьи из российских субъектов.

Ранее президент Украины объявил о введении нового пакета санкций в отношении компаний РФ в стране. По словам Зеленского, под санкции подпали компании, которые связаны с украинским оппозиционным политиком Виктором Медведчуком и другими лицами.

До этого украинский лидер ввел санкции против российских физических и юридических лиц, якобы причастных к деятельности металлургического комбината "Запорожсталь", владельцем которого является бизнесмен Ринат Ахметов. В санкционный список Украины вошли 13 физических и 28 юридических лиц.



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