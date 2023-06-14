16:30Политика
RT в пародийном ролике показал, как политики Запада пытаются придумать санкции против РФ
Фото: телеграм-канал "RT на русском"
Телеканал RT показал пародийный видеоролик, в котором президент США Джо Байден, канцлер ФРГ Олаф Шольц, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и французский лидер Эммануэль Макрон пытаются придумать новые санкционные ограничения против России.
На записи Байден, в попытках придумать новые ограничения для России, бьется головой об стену. Премьер-министр Великобритании Риши Сунак вращает "колесо персональных акций", а фон дер Ляйен бросает дротики в карту мира с надписью "Где еще запретить RT".
В свою очередь, немецкий канцлер просит помочь с новыми санкциями нейросеть GPT, а французский политик в ярости покидает заседание Евросоюза по 11-му пакету антироссийских ограничений.
В финале видеоролика появляется надпись "11-й пакет? Положите сразу в пакет с пакетами".
14 июня послы Евросоюза вновь попытаются согласовать 11-й пакет антироссийских санкций. Ранее на встрече 7 июня дипломатам не удалось прийти к единому соглашению.
Глава ЕК до этого сообщила, что ЕС намерен включить в новый пакет 90 компаний, прибегающих к обходу ограничительных мер. Такие компании занимаются доставкой санкционных товаров в Россию напрямую из ЕС через третьи страны, пояснила она. По словам фон дер Ляйен, Евросоюз имеет соответствующие доказательства.
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