RT в пародийном ролике показал, как политики Запада пытаются придумать санкции против РФ

Фото: телеграм-канал "RT на русском"

Телеканал RT показал пародийный видеоролик, в котором президент США Джо Байден, канцлер ФРГ Олаф Шольц, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и французский лидер Эммануэль Макрон пытаются придумать новые санкционные ограничения против России.



На записи Байден, в попытках придумать новые ограничения для России, бьется головой об стену. Премьер-министр Великобритании Риши Сунак вращает "колесо персональных акций", а фон дер Ляйен бросает дротики в карту мира с надписью "Где еще запретить RT".

В свою очередь, немецкий канцлер просит помочь с новыми санкциями нейросеть GPT, а французский политик в ярости покидает заседание Евросоюза по 11-му пакету антироссийских ограничений.

В финале видеоролика появляется надпись "11-й пакет? Положите сразу в пакет с пакетами".

14 июня послы Евросоюза вновь попытаются согласовать 11-й пакет антироссийских санкций. Ранее на встрече 7 июня дипломатам не удалось прийти к единому соглашению.

Глава ЕК до этого сообщила, что ЕС намерен включить в новый пакет 90 компаний, прибегающих к обходу ограничительных мер. Такие компании занимаются доставкой санкционных товаров в Россию напрямую из ЕС через третьи страны, пояснила она. По словам фон дер Ляйен, Евросоюз имеет соответствующие доказательства.