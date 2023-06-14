Минфин США признал, что санкции вынуждают другие страны искать альтернативу доллару

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Санкции, введенные США против России, мотивируют другие страны искать альтернативу доллару в качестве инструмента взаиморасчета. Об этом заявила глава Минфина США Джанет Йеллен.

"Это правда, что когда мы вводим санкции, то страны, которые могут стать субъектом этих санкций, мотивированы на поиск иных инструментов, нежели доллар, для расчетов", – приводит ее слова РИА Новости.

При этом Йеллен также подчеркнула, что у большинства государств нет значимых путей обхода использования доллара как резервной валюты.

Ранее известный инвестор из США Джим Роджерс заявил, что доллар США начал утрачивать статус мировой лидирующей валюты. По словам инвестора, даже дружественные США страны задумываются над тем, что к ним могут быть применены рестрикции, как к России.

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