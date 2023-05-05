Небензя заявил, что РФ не может полагаться на доллар как на всемирную валюту

Фото: depositphotos/sabphoto

После введенных санкций Россия не может полагаться на доллар как на всемирную валюту. Процесс дедоларизации мировой экономики уже запущен, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя.

"Процесс перехода во взаимных расчетах на местные валюты отражает стремление стран избавиться от долларовой зависимости", – передает его слова РИА Новости.

Небензя напомнил о словах главы МИД РФ Сергея Лаврова, который заявлял, что по мнению США доллар – это общее достояние всего мира, после чего Штаты сами ввели ограничения не только против РФ, но и в отношении других стран.

РФ не может полагаться на доллар как на всемирную валюту в связи с созданными условиями, подчеркнул Небензя.

"Процесс дедолларизации экономики, конечно, идет. И мы в разные времена наблюдали, что разные валюты играли роль главной валюты мира. В ХХ веке такая роль перешла к доллару. Но, как видите, ничто не вечно под луной и когда-нибудь доллар уступит место другой, более надежной валюте", – подчеркнул он.

Дедоларизация, по мнению Небензя, является объективным процессом, который происходит внутри финансово-экономической системы, а регионализация валютного сотрудничества исключает из расчетов доллар, предотвращая возникновение зависимости от него.

Постпред отметил, что благодаря действиям российских властей рубль продемонстрировал устойчивость после введенных ограничений.

Ранее директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева оценила перспективы использования американской валюты. В данный момент наблюдается отказ от доллара, отметила она. При этом, экономист считает, что альтернатив валюте пока что ждать не стоит.



Илон Маск предрек грядущий крах доллара