Россия и Индия приостановили работу над механизмом расчетов в рупиях – СМИ

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Индия и Россия на время остановили работу над механизмом, благодаря которому расчеты между странами проводились бы в рупиях, сообщает Reuters со ссылкой на источники.

По словам одного из собеседников агентства, Москва не хочет, чтобы у нее скопилось более 40 миллиардов рупий, что может произойти из-за дисбаланса в торговле в пользу России. Другой источник отметил, что Россия хотела бы получать оплату в юанях.

По словам еще одного источника, индийская сторона не хочет искать решений по поводу создания механизма торговли в рупиях, поскольку он просто не работает. Речь идет о том, что Индия сделала все возможное, чтобы найти эффективные решения этого вопроса, но ничего не вышло.

Агентство пишет, что задержка в создании нового механизма повлияет на покупателей российских энергоресурсов в Индии, которые хотят снизить расходы на конвертацию валют. При этом сейчас основная часть расчетов идет в долларах.

Ранее министр финансов РФ Антон Силуанов сообщил, что Россия перешла на национальные валюты в расчетах, поскольку доллар уже перестал быть резервной валютой. По словам министра, переход на использование рубля и валют дружественных стран является настоящим и будущим для финансовых расчетов.

До этого вице-премьер Александр Новак заявил, что Россия продолжит переводить расчеты за энергоресурсы на национальные валюты. Он указал, что, учитывая текущие проблемы по расчетам с евро и долларами, Россия в своих расчетах переходит только на национальные валюты.

Вклады в индийских рупиях появились в российских банках