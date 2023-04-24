Силуанов назвал приоритетом использование Россией национальной валюты в расчетах

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Россия перешла на национальные валюты в расчетах, поскольку доллар уже перестал быть резервной валютой. Он является опасным для этого, сообщил ТАСС министр финансов РФ Антон Силуанов.

"Использование национальной валюты в расчетах – это наш приоритет, поскольку правильно президент говорил, что это не мы ушли от доллара, а доллар ушел от нас, потому что расчеты в долларах стали опасны", – подчеркнул он.

По словам министра, переход на использование рубля и валют дружественных стран является настоящим и будущим для финансовых расчетов.

До этого вице-премьер Александр Новак заявил, что Россия продолжит переводить расчеты за энергоресурсы на национальные валюты. Он указал, что, учитывая текущие проблемы по расчетам с евро и долларами, Россия в своих расчетах переходит только на национальные валюты.

Ранее Сергей Лавров сообщил, что в мировой практике наблюдается тенденция отказа от использования доллара во взаиморасчетах в пользу национальных валют. По словам главы российской дипломатии, США сами "подрубили сук, на котором сидели".