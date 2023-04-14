Лавров назвал необратимым отход от доллара в международных взаиморасчетах

Фото: Москва 24/Яна Дейнега

В мировой практике наблюдается тенденция отказа от использования доллара во взаиморасчетах в пользу национальных валют. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе пресс-конференции по итогам визита в Узбекистан.

"От доллара сейчас начинается бегство, оно пока еще не очень быстрое, но наверняка будет ускоряться. Эта тенденция необратима", – цитирует его ТАСС.

По словам главы российской дипломатии, США сами "подрубили сук, на котором сидели". Он объяснил это тем, что Штаты использовали доминирующее положение доллара, чтобы руководить международными финансовыми институтами и мировой экономикой в целом.

Ранее член палаты представителей, республиканец Тейлор Грин предрекла вытеснение доллара юанем из-за решения США развязать прокси-войну против РФ. По ее словам, доллар уже теряет свою роль, в конечном итоге это может ввергнуть страну в небывалый экономический кризис.



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