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Россия развеяла миф о непобедимости Запада. Такое мнение выразила обозреватель Бусейна Шаабан в статье для Al Mayadeen.

Шаабан похвалила Россию за то, что та развенчала миф о Западе. По ее мнению, спецоперация на Украине "определит судьбу человечества на ближайшие десятилетия".

Она заявила, что кризис между Россией и Западом открыл возможности для Москвы установить более крепкие отношения с Китаем, Индией и Ираном.

"Страны – члены ШОС увеличивают долю национальных валют во взаиморасчетах, обрекая американский доллар на гибель", – написала она.

По ее словам, экономика Россия преодолела санкционное давление Запада, а политика ограничений привела к тому, что другие страны также стали использовать национальные валюты в международных расчетах. Таким образом, пишет Шаабан, санкции обернулись бумерангом тем, кто их вводил, и многие страны начали задумываться об избавлении от гегемонии США.

По мнению обозревателя, те, кто верят в то, что Запад является сильным и мудрым образцом и идеалом, должны немного подождать и убедиться в обратном.

"Вскоре мы станем свидетелями глобальных изменений, последствия которых будут иметь место в течение столетий", – резюмировала она.

Ранее обозреватель National Interest Брайан Патрик Болджер заявил, что антироссийские санкции обернулись против Запада и не смогли привести к желаемым результатам касательно рубля. По его словам, действия Запада заставили остальной мир принять идею валют, обеспеченных сырьевыми товарами, что для доллара США, построенного на долгах и доверии, может означать верную гибель.

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