Сеймур Херш предрек Европе катастрофу летом и осенью

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Этим летом и осенью Европу ожидает катастрофа из-за беспрецедентной инфляции. Об этом в интервью RT заявил американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш.

Он связал тяжелую экономическую ситуацию с отсутствием поставок газа из РФ. По его словам, европейские страны пытаются решить проблему, закупая сжиженный газ, однако его объемов недостаточно, и стоит он в разы дороже.

Кроме того, раньше некоторые западные страны имели избыток российского газа и могли зарабатывать на его перепродаже, однако сейчас нет и этого.

Херш считает, что западные санкции не повлияли на Россию, граждане страны продолжают жить как раньше.

"Санкции не сработали. Возможно, McDonalds и ушел, но гамбургеры там продают по-прежнему. Страна не умирает, люди там живут себе", – сказал он.

Он также затронул вопрос диверсии на "Северных потоках". Журналист уверен, что США не будут расследовать этот инцидент, несмотря на наличие огромных разведывательных возможностей, поскольку и так знают, кто это сделал.

"Они знают, что это сделал президент (Джо Байден. – Прим. ред.). <...> Мы взорвали трубопровод, а у Байдена все в порядке. <...> Белый дом заниматься этим не будет, поскольку знает, кто это сделал", – отметил Херш.

В феврале этого года Сеймур Херш опубликовал расследование, из которого следует, что взрывчатку под "Северными потоками", где в прошлом сентябре нашли несколько утечек, летом прошлого года заложили США, а позже активировали ее уже норвежцы.



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