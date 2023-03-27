Аналитик заподозрил Данию в попытках запутать расследование по "Северным потокам"

Фото: kustbevakningen.se

Эксперт Финансового университета Игорь Юшков назвал подозрительным решение Дании пригласить Nord Stream 2 AG для поднятия со дна неизвестного объекта, найденного рядом с "Северным потоком – 2". Своим мнением он поделился в беседе с радиостанцией "Комсомольская правда".

Специалист напомнил, что после обнаружения утечек Дания и Швеция не допускали третьих стран к расследованию инцидента. Однако все изменилось после публикации расследования американского журналиста Сеймура Херша – сразу появилось множество версий случившегося.

"Появилась версия о неких украинских активистах, которые самостоятельно <...> взорвали поток, потом версия о том, что Германия якобы все знала. <...> После возникла версия, будто и Дания, и Швеция тоже были в курсе. Налицо явные попытки запутать расследование", – сказал Юшков.

Несмотря на это, России все равно следует достать со дна неизвестный объект, считает аналитик. По его мнению, в будущем это позволит доказать причастность Дании к диверсии.

В середине марта Владимир Путин сообщил, что в 30 километрах от места взрыва на "Северных потоках" был обнаружен столбик-антенна. Президент предположил, что он предназначен для активации еще одного взрывного устройства.

Позже датские власти заявили о некоем неизвестном объекте, обнаруженном рядом с газопроводом. При этом они предложили компании Nord Stream 2 AG, выступающей оператором "Северного потока", поучаствовать в операции по извлечению предмета.



Дания пригласила оператора "Северного потока" поднять найденный около газопровода объект

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