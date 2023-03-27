В Кремле заявили о причастности западных спецслужб к терактам на "Северных потоках"

Фото: телеграм-канал "Госкорпорация "Роскосмос"

Некоторые данные свидетельствуют, что диверсии на газопроводах "Северный поток" могли быть совершены при участии других стран и их спецслужб. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Если речь идет все-таки, скажем так, о саботаже со стороны одного или нескольких государств, тогда, конечно, это будет вполне оправданный вопрос", – подчеркнул он.

По словам пресс-секретаря президента РФ, западные страны пытаются "замотать" тему диверсий, однако Россия продолжит им противостоять.

До этого глава департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский сообщил, что судьба газопроводов пока остается непонятной, повреждения можно восстановить, однако здесь необходимы предпосылки от Запада. Он уточнил, что сегодняшние действия Запада показывают отсутствие интереса в отношениях с Россией.

Ранее первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский сообщил, что Китай стал соавтором предложенной Россией резолюции о международном расследовании подрывов на газопроводах.

Три утечки были обнаружены на "Северных потоках" 26 сентября 2022 года. Первая произошла на "Северном потоке – 2" в исключительной экономической зоне Дании. Другие две – на обеих нитках "Северного потока". Четвертая утечка 29 сентября произошла в исключительной экономической зоне Швеции.

В МИД России допустили обсуждение компенсации ущерба за подрыв "Северных потоков"

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